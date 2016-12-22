Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
Омбудсмен Москалькова заявила о недопустимости преследования за атеизм 19:03 Депутат Госдумы поднялся на вершину Эвереста 18:49 Алексея Венедиктова облили виски во время выступления в Петербурге 18:43 Под Челябинском поймали сбежавшего из СИЗО особо опасного преступника 18:15 Аудит на «Зенит Арене» проведут после Кубка конфедераций 18:12 В Химках задержали протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков 18:01 ГИБДД переведут на компьютерные системы с российским процессором «Байкал» 17:35 Тиллерсон назвал «тревожным» запуск ракеты КНДР 17:14 Омбудсмен Москалькова попросила Трампа помиловать летчика Ярошенко 17:12 СМИ назвали имя захороненного в Турции в XIX веке русского офицера 17:07 Губернатор насчитал 200 тыс. ям на дорогах в Подмосковье 16:38 Москалькова пообещала поехать в Чечню для выяснения ситуации с геями 16:36 Поклонская ответила Transparency на планы проверить ее на коррупцию 16:25 Турция официально отменила визы для Украины 15:58 Дутерте назвал Трампа «хорошим парнем» и своим другом 15:47 Отец экс-главы ФБР рассказал о большом страхе Трампа перед его сыном 15:09 Полиция проверит видео с порчей картины на акции «Ночь в музее» в Artplay 14:58 В МВД рассказали о деталях падения автобуса в кювет в Пермском крае 14:40 После падения в кювет бензовоза в Иркутской области погиб один человек 14:27 «Росбалт» назвал имя Шляпника из группировки «Шалтай-Болтай» 14:24 Порошенко назвал георгиевские ленточки символом «агрессии против Украины» 13:58
Лента новостей 19:29 МСК
Депутат Госдумы поднялся на вершину Эвереста Общество, 18:49 Алексея Венедиктова облили виски во время выступления в Петербурге Общество, 18:43 Под Челябинском поймали сбежавшего из СИЗО особо опасного преступника Общество, 18:15 Аудит на «Зенит Арене» проведут после Кубка конфедераций Общество, 18:12 Болельщики «Спартака» устроили пожар на стадионе в Туле Спорт, 18:08 В Химках задержали протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков Общество, 18:01 ГИБДД переведут на компьютерные системы с российским процессором «Байкал» Технологии и медиа, 17:35 ЧМ-2017 по хоккею. Матч за третье место. Россия — Финляндия. Онлайн Спорт, 17:15 Тиллерсон назвал «тревожным» запуск ракеты КНДР Политика, 17:14 Омбудсмен Москалькова попросила Трампа помиловать летчика Ярошенко Политика, 17:12 СМИ назвали имя захороненного в Турции в XIX веке русского офицера Общество, 17:07 ЦСКА выиграл серебро чемпионата России в последнем туре Спорт, 16:58 Губернатор насчитал 200 тыс. ям на дорогах в Подмосковье Общество, 16:38 Москалькова пообещала поехать в Чечню для выяснения ситуации с геями Политика, 16:36 Поклонская ответила Transparency на планы проверить ее на коррупцию Политика, 16:25 Турция официально отменила визы для Украины Политика, 15:58 Дутерте назвал Трампа «хорошим парнем» и своим другом Политика, 15:47 Отец экс-главы ФБР рассказал о большом страхе Трампа перед его сыном Политика, 15:09 Полиция проверит видео с порчей картины на акции «Ночь в музее» в Artplay Общество, 14:58 В МВД рассказали о деталях падения автобуса в кювет в Пермском крае Общество, 14:40 После падения в кювет бензовоза в Иркутской области погиб один человек Общество, 14:27 «Росбалт» назвал имя Шляпника из группировки «Шалтай-Болтай» Политика, 14:24 Порошенко назвал георгиевские ленточки символом «агрессии против Украины» Политика, 13:58 Порошенко сообщил о способности украинцев прожить без российских соцсетей Политика, 13:49 Заключительный тур чемпионата России по футболу. Все матчи. Как это было Спорт, 13:17 Власти в Якутии предупредили об угрозе затопления города Общество, 13:16 СМИ сообщили о помощи Эр-Рияда в блокировке санкций Трампа в ООН Политика, 13:03 СМИ сообщили о падении в кювет автобуса в Пермском крае Общество, 12:23
Омбудсмен Москалькова заявила о недопустимости преследования за атеизм
Материалы по теме Познер попросил Путина разъяснить закон об оскорблении чувств верующих Ловившего покемонов блогера приговорили к условному сроку Суд признал ловившего покемонов в храме блогера виновным Следователь по делу ловившего в храме покемонов блогера получил повышение
19:03
Омбудсмен Москалькова заявила о недопустимости преследования за атеизм

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала недопустимым уголовное преследование за атеизм. Об этом она заявила в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Москалькова напомнила, что в российской Конституции закреплено право каждого гражданина на свободу вероисповедания и убеждений. Кроме того, она прокомментировала приговор суда блогеру Руслану Соколовскому, который попал под уголовное преследование из-за видеоролика, на котором он ловил покемонов в храме города Екатеринбурга. В тексте приговора, в частности, говорилось, что в действиях Соколовского были «признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через отрицание существования Бога».

Москалькова пояснила, что приговор был вынесен не за отрицание существования бога, отметив, что «эту фразу нужно смотреть в контексте». «Думаю, судья имел в виду оскорбительные фразы, которые вместе с этими фразами употреблялись, которые не может воспроизвести, потому что они не то что неприличного, они нецензурного, оскорбительного характера», — заявила она. При этом Москалькова отметила, что считает «неправильным» то, что текст приговора в этом отношении не был сформулирован достаточно четко. «Приговор не должен вызывать никаких сомнений в том, что они (фразы. — РБК) действительно оскорбительны», — подчеркнула она.

Руслан Соколовский был приговорен 11 мая и был осужден на три с половиной года условно за ловлю покемонов в церкви. Его осудили по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч. 1 и ч. 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК РФ).

Телеведущий Владимир Познер в прямом эфире 16 мая обратился в связи с этим приговором к президенту России Владимиру Путину, патриарху Кириллу и главе Конституционного суда. Он попросил разъяснить, является ли отрицание существования бога нарушением Уголовного кодекса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ назвал вопрос Познера «риторическим». 

Теги
уголовное преследование, Татьяна Москалькова, атеизм
Другие материалы РБК
Тренер рассказала о причинах ухода Юлии Липницкой
Сколько можно заработать на устаревших денежных знаках и ценных бумагах
Видео с водителем Maybach, нарушающим ПДД в Москве, проверит ГИБДД
Половину выплат по ОСАГО в 2016-м получили вовсе не пострадавшие в ДТП
Курс выживания в Грузии: застолья, деликатесы, мифы и жители
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку