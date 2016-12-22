Омбудсмен Москалькова заявила о недопустимости преследования за атеизм

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала недопустимым уголовное преследование за атеизм. Об этом она заявила в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Москалькова напомнила, что в российской Конституции закреплено право каждого гражданина на свободу вероисповедания и убеждений. Кроме того, она прокомментировала приговор суда блогеру Руслану Соколовскому, который попал под уголовное преследование из-за видеоролика, на котором он ловил покемонов в храме города Екатеринбурга. В тексте приговора, в частности, говорилось, что в действиях Соколовского были «признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через отрицание существования Бога».

Москалькова пояснила, что приговор был вынесен не за отрицание существования бога, отметив, что «эту фразу нужно смотреть в контексте». «Думаю, судья имел в виду оскорбительные фразы, которые вместе с этими фразами употреблялись, которые не может воспроизвести, потому что они не то что неприличного, они нецензурного, оскорбительного характера», — заявила она. При этом Москалькова отметила, что считает «неправильным» то, что текст приговора в этом отношении не был сформулирован достаточно четко. «Приговор не должен вызывать никаких сомнений в том, что они (фразы. — РБК) действительно оскорбительны», — подчеркнула она.

Руслан Соколовский был приговорен 11 мая и был осужден на три с половиной года условно за ловлю покемонов в церкви. Его осудили по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч. 1 и ч. 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК РФ).

Телеведущий Владимир Познер в прямом эфире 16 мая обратился в связи с этим приговором к президенту России Владимиру Путину, патриарху Кириллу и главе Конституционного суда. Он попросил разъяснить, является ли отрицание существования бога нарушением Уголовного кодекса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ назвал вопрос Познера «риторическим».