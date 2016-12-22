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Аудит на «Зенит Арене» проведут после Кубка конфедераций
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18:12
Аудит на «Зенит Арене» проведут после Кубка конфедераций

Аудит «Зенит Арены» будет проведен после завершения Кубка конфедераций. Об этом сообщил председатель Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадим Лопатников, передает RNS.

По его словам, контрольное мероприятие будет плановым. Кроме того, он объяснил, почему для аудита было выбрано время после проведения международного турнира. «Это обусловлено завершением процесса тестирования систем стадиона, а также использованием объекта в международном спортивном мероприятии», — сказал председатель Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга.

Лопатников отметил, что во время проверки Контрольно-счетная палата оценит полноту и своевременность финансирования проекта стадиона, были ли бюджетные средства использованы по назначению, а также в каком состоянии находится «Зенит Арена». Он отметил, что ведомство проверит документы, связанные со стадионом.

Контрольно-счетная палата исследует также процесс заключения и исполнения государственных контрактов, соответствует ли объем выполненных работ подписанным актам, и также будет проверена работа систем «Зенит Арены».

Кубок конфедераций будет проходить в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На «Зенит Арене» будут сыграны несколько матчей кубка, в том числе сборной России против Новой Зеландии. Кроме того, на петербургском стадионе планируется провести финал турнира.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин 3 мая заявлял, что все работы на «Зенит Арене» будут завершены 2 июня. Он отмечал, что данная дата «для внутреннего пользования», так как последний срок — 10 июня. В этот день стадион должен быть сдан. Албин пояснил, что второй этап работ связан с адаптацией стадиона к требованиям ФИФА.

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на комитет по строительству администрации Санкт-Петербурга, с учетом новых контрактов стоимость строительства «Зенит Арены» составляет 41,7 млрд руб. Возведение стадиона началось в 2006 году на Крестовском острове Санкт-Петербурга на месте стадиона имени Кирова. Во время строительства «Зенит Арена» три раза меняла своего генподрядчика. Первоначальная смета составлялся около 6,6 млрд руб. 

Теги
аудитория, Кубок конфедераций, «Зенит-Арена»
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