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Тиллерсон назвал «тревожным» запуск ракеты КНДР
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17:14
Тиллерсон назвал «тревожным» запуск ракеты КНДР

Испытание Северной Кореей ракеты в воскресенье, 21 сентября, является «неутешительным и тревожным». Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в эфире программы Fox News Sunday.

Он отметил, что США просили прекратить подобные испытания. «Мы на пути оказания экономического и дипломатического давления на режим в Северной Корее. Я надеюсь, что они поймут, что разработка программы ядерного оружия не ведет к национальной безопасности и процветанию», — добавил Тиллерсон.

О том, что КНДР запустила неопознанный снаряд, сообщало агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи. В ведомстве отметили, что он был запущен из района Пукчхан провинции Южный Пхенган. По данным военных, ракета пролетела 500 км и упала в воды Японского моря. Как рассказал секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга, снаряд КНДР упал вне экономической зоны страны и не нанес повреждений японским судам и самолетам.

В понедельник, 15 мая, в КНДР заявили, что она успешно испытала новую ракету, которая способна нести ядерную боеголовку и пролетать с ней большие расстояния. Кроме того, Пхеньян отчитался об успешном запуске баллистической ракеты, который был осуществлен 14 мая. По данным СNN, данная ракета упала в 96,5 км от Владивостока. 

Теги
Северная Корея, Рекс Тиллерсон, новая ракета
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