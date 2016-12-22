СМИ назвали имя захороненного в Турции в XIX веке русского офицера

Турецким экспертам удалось установить личность офицера, которому принадлежат останки, обнаруженные в апреле на востоке Турции. Об этом сообщает издание Aksam Haberler.

Могила XIX века, раскопанная во время строительных работ, принадлежит подполковнику русской армии Карлу Карловичу Ржепецкому. В позапрошлом веке он служил в 78-м Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии Первого Кавказского армейского корпуса. Ржепецкий был участником Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. После этой войны город Ардаган, где была обнаружена могила, перешел в состав Российской империи и был вновь захвачен Турцией лишь в 1914 году. Подполковник Ржепецкий скончался в 1894 году от болезни. После этого он был захоронен на русском военном кладбище.

Установить личность офицера экспертам удалось благодаря тому, что он был захоронен в своем мундире. После изучения мундира турецкие эксперты провели переговоры со своими российскими коллегами, что помогло идентифицировать останки. Историки утверждают, что уверены в том, что останки принадлежат именно подполковнику Ржепецкому «на 99%». Изначально историки предполагали, что останки принадлежат генералу Василию Гейману.

После изучения останки офицера были переданы в музей города Карс.