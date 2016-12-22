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Турция официально отменила визы для Украины
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Турция официально отменила визы для Украины
Политика, 15:58
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Турция официально отменила визы для Украины

Турция официально ввела безвизовый режим с Украиной для держателей ID-карт, которые власти страны начали выдавать своим гражданам в начале 2016 года вместо общегражданских паспортов. Соответствующий документ опубликован в официальном правительственном издании Resmi.

Согласно новым правилам, граждане Украины и Турции, которые пользуются ID-карточками, заменяющие паспорта, смогут пересекать украинско-турецкую границу без виз и находиться в стране до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Как отмечает на своей странице в Facebook председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, Турция признает ID-карты, которые пришли на замену внутренним украинским паспортам, в качестве проездного документа для пересечения границы с Турцией. Он пояснил, что теперь украинцы смогут поехать в Турцию без заграничного паспорта.

Соколюк рассказал, что пока украинское Министерство иностранных дел не получило дипломатическую ноту от турецкой стороны с датой начала поездок. Он добавил, что она будет прислана в течение одной или двух недель.

Украина и Турция подписали соглашения между украинским кабмином и турецким правительством о введении безвизового режима между странами во время официального визита премьера Владимира Гройсмана в Турцию, сообщалось 14 марта на правительственном портале.

В среду, 17 мая представители Украины и Европейского союза подписали документ о введении безвизового режима для украинских граждан, которые будут въезжать в Европу. Отмена виз вступит в силу через 20 дней после публикации документа в Официальном журнале ЕС, а именно в начале июня.

Украина стала третьей из шести стран «Восточного партнерства», для которых ЕС отменил визовый режим. Первыми двумя являются Молдавия и Грузия. Безвизовый режим для Молдавии действует с апреля 2014 года, а для Грузии — с марта 2017 года.

Теги: визы , безвизовый режим , безвизовые поездки
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