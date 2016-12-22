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Дутерте назвал Трампа «хорошим парнем» и своим другом
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15:47
Дутерте назвал Трампа «хорошим парнем» и своим другом

Президент Филиппин Родриго Дутерте в интервью российским журналистам назвал своего американского коллегу Дональда Трампа «хорошим парнем» «и своим другом», передает ТАСС. В то же время он отметил, что его страна намерена проводить независимый курс внешней политики, из-за чего и ухудшились его отношения с Западом.

«Трамп очень хороший парень, прагматик, он мой друг, я его уважаю и ждут его здесь с визитом в ноябре», — заявил Дутерте, отметив, что «не имеет ничего против Америки». При этом Дутерте подчеркнул, что Манила не намерена оказываться в подчиненном положении по отношению к Вашингтону ​и Филиппины планируют проводить независимую политику. Филиппинский президент заявил, что с момента его избрания курс страны изменился, что и стало причиной ухудшения отношений с Западом. «С момента прихода на пост президента отношения с Западом ухудшились, поскольку было принято решение проводить независимую внешнюю политику», — пояснил он.

В частности, Дутерте пояснил, что Манила отказалась от исключительной ориентации на США. «[Филиппины] раньше следовали курсу США, а в настоящее время развивают альянс с Китаем, со странами — членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а сейчас и с Россией», — рассказал Дутерте.

Также он сообщил, что Филиппины не намерены терпеть присутствие американских войск на территории страны. «Я не позволю обращаться им со мной, как с губернатором колонии. Мы — независимое государство, и я хочу, чтобы к моей стране относились с уважением», — заявил он.

​После своего избрания в июня 2016 года Дутерте неоднократно критически высказывался по отношению к руководству США. Так, в сентябре 2016 года глава Филиппин назвал американского президента Барака Обаму «сукиным сыном», из-за чего встреча двух лидеров была отменена. В октябре Дутерте вновь повторил оскорбление, заявив, что «настало время попрощаться» с США. Позднее он пригрозил разорвать соглашение, по которому американским военным разрешено находиться на территории Филиппин.

В то же время после прихода Данальда Трампа на пост президента США риторика Дутерте изменилась. В апреле президент Филиппин назвал Трампа «мудрым» и «прагматичным мыслителем». Кроме того,​ он заявил, что Трамп поддержал ведущуюся под руководством Дутерте борьбу с наркоторговлей, которая неоднократно становилась объектом критики из-за массовых убийств и нарушений прав человека.

В Россию Родриго Дутерте приедет 25 мая. Во время визита он проведет официальные переговоры с Владимиром Путиным. 

Теги
США, Филиппины, Родриго Дутерте, Дональд Трамп
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