Отец экс-главы ФБР рассказал о большом страхе Трампа перед его сыном

Президент США Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми, потому что американский лидер «до смерти боялся его». Об этом заявил отец Коми Бриен Коми в интервью CNN.

«Коми не клялся ему в стопроцентной преданности. Он говорил, что он готов быть на 100% честным, но не преданным», — заявлял он. Коми-старший отметил, что его сын «прямолинейный и честный» и был уволен с поста главы ФБР, потому что он знал правду, в «то время как Трамп постоянно врет».

Белый дом пока никак не прокомментировал слова отца Джеймса Коми.



В субботу, 20 мая, The New York Times написала, что Трамп во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что он сместил Коми с поста главы ФБР из-за «давления», под которым оказался из-за обвинений в связях с Россией. Трамп в беседе с Лавровым якобы назвал Коми «сумасшедшим» и «чокнутым». В свою очередь Лавров заявил, что во время его встречи с Трампом отставка главы ФБР не обсуждалась.​

Американский президент США Дональд Трамп уволил Коми 9 мая. Министерство юстиции заявило, что причиной ​отставки стали действия экс-главы ФБР во время расследования в отношении Хиллари Клинтон в 2016 году. В свою очередь представители демократов связали увольнение Коми с желанием Трампа подорвать расследование возможного вмешательства России в президентские выборы, которое инициировал Коми.

Сам Коми в своем прощальном письме сотрудникам написал, что американскому президенту не нужны причины, чтобы уволить главу ФБР. Он может это сделать без веских причин или «без причины в принципе», сказал бывший глава ФБР.