Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
В МВД рассказали о деталях падения автобуса в кювет в Пермском крае 14:40 После падения в кювет бензовоза в Иркутской области погиб один человек 14:27 Власти в Якутии предупредили об угрозе затопления города 13:16 СМИ сообщили о падении в кювет автобуса в Пермском крае 12:23 В Наро-Фоминском районе Подмосковья на строительном рынке произошел пожар 11:26 Синоптики предупредили об усилении ветра в Москве 11:03 В Мексике возбудили дело после гибели раненного при атаке на россиянина 11:02 В Омске при столкновении Honda с микроавтобусом пострадали 8 человек 10:43 Какие святыни привозили в Россию и сколько верующих они собирали 10:15 В Калужской области жертвами пожара в жилом доме стали три человека 10:14 В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибли пять человек 10:13 В подмосковном Лыткарино на складе произошел пожар 09:48 В Венесуэле автомобиль въехал в толпу демонстрантов 09:17 Посольство опровергло просьбу Мексики помочь с депортацией россиянина 08:36 CNN сообщил о планах США запретить электронику на авиарейсах из страны 07:13 Вашингтон расследует возможную утечку радиации из хранилища в Хэнфорде 04:54 На акции «Ночь в музее» в Artplay неизвестный измазал картину краской 03:59 СМИ узнали о гибели двух человек при ДТП с участием Ferrari в Подмосковье 03:25 Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Башкирии 02:40 Пассажирский самолет столкнулся с грузовиком в Лос-Анджелесе 02:04 Раненного в Мексике россиянина перевели в искусственную кому 01:42
Лента новостей 14:56 МСК
«Росбалт» назвал имя Шляпника из группировки «Шалтай-Болтай» Политика, 14:24 Лучшие предложения рынка наличной валюты  14:00   USD НАЛ. Покупка 56,87 Продажа 56,91 EUR НАЛ. 63,67 63,67 Порошенко назвал георгиевские ленточки символом «агрессии против Украины» Политика, 13:58 Порошенко сообщил о способности украинцев прожить без российских соцсетей Политика, 13:49 Заключительный тур чемпионата России по футболу. Все матчи. Онлайн Спорт, 13:17 Власти в Якутии предупредили об угрозе затопления города Общество, 13:16 СМИ сообщили о помощи Эр-Рияда в блокировке санкций Трампа в ООН Политика, 13:03 СМИ сообщили о падении в кювет автобуса в Пермском крае Общество, 12:23 Северная Корея произвела очередной запуск неопознанного снаряда Политика, 12:01 В Госдуме решили привлечь прокуратуру к защите Поклонской от Transparency Политика, 11:59 Тиллерсон отказался отвечать на вопрос о правах человека в Эр-Рияде Политика, 11:52 Оргкомитет чемпионата мира по хоккею назвал лучших игроков сборной России Спорт, 11:48 Порошенко рассказал о «по-доброму» поразившей его Меркель Политика, 11:40 В Наро-Фоминском районе Подмосковья на строительном рынке произошел пожар Общество, 11:26 Украинская служба Euronews объявила об уходе из эфира Технологии и медиа, 11:16 Синоптики предупредили об усилении ветра в Москве Общество, 11:03 В Мексике возбудили дело после гибели раненного при атаке на россиянина Общество, 11:02 В Омске при столкновении Honda с микроавтобусом пострадали 8 человек Общество, 10:43 Какие святыни привозили в Россию и сколько верующих они собирали Фотогалерея, 10:15 В Калужской области жертвами пожара в жилом доме стали три человека Общество, 10:14 В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибли пять человек Общество, 10:13 Куба назвала «нелепыми» поздравления Трампа с Днем независимости Политика, 09:57 В подмосковном Лыткарино на складе произошел пожар Общество, 09:48 В Венесуэле автомобиль въехал в толпу демонстрантов Общество, 09:17 Посольство опровергло просьбу Мексики помочь с депортацией россиянина Общество, 08:36 Лондон пригрозил отказаться от переговоров с Брюсселем при выходе из ЕС Политика, 08:26 Мэй заявила о необходимости Брюсселя оплатить миллиардный счет по Brexit Политика, 08:08 Предложившему импичмент Трампа конгрессмену звонят и угрожают Политика, 07:54
В МВД рассказали о деталях падения автобуса в кювет в Пермском крае
Материалы по теме СМИ сообщили о падении в кювет автобуса в Пермском крае В Омске при столкновении Honda с микроавтобусом пострадали 8 человек СМИ опубликовали видео с перевернувшимся в Турции автобусом с туристами В Турции перевернулся автобус с туристами из СНГ
14:40
В МВД рассказали о деталях падения автобуса в кювет в Пермском крае

В результате падения в кювет автобуса в Пермском крае погиб один человек и пострадали двое. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал о трех пострадавших.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на территории Краснокамского района на дороге Краснокамск – Стряпунята . Рейсовый автобус «КАВЗ» с десятью пассажирами ехал из Краснокамска в сторону деревни Кормильцы. По предварительным данным, 53-летний водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет, а затем опрокинулся. Жертвой ДТП стал один человек, двое пострадавших были госпитализированы.

По факту инцидента МВД начало проводить проверку. 

Теги
ДТП, Омская область, ДТП пассажирский автобус
Другие материалы РБК
Тренер рассказала о причинах ухода Юлии Липницкой
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
Новый фильм, собравший в прокате уже $200 млн, стал мировым хитом
Автомобилистка из Уфы 300 раз нарушила ПДД за три месяца
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку