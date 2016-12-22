В МВД рассказали о деталях падения автобуса в кювет в Пермском крае

В результате падения в кювет автобуса в Пермском крае погиб один человек и пострадали двое. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.



Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал о трех пострадавших.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на территории Краснокамского района на дороге Краснокамск – Стряпунята . Рейсовый автобус «КАВЗ» с десятью пассажирами ехал из Краснокамска в сторону деревни Кормильцы. По предварительным данным, 53-летний водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет, а затем опрокинулся. Жертвой ДТП стал один человек, двое пострадавших были госпитализированы.



По факту инцидента МВД начало проводить проверку.