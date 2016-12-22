После падения в кювет бензовоза в Иркутской области погиб один человек

В Иркутской области в кювет опрокинулся бензовоз с дизельным топливом, после чего автомобиль загорелся, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД по региону.

В результате происшествия, как пояснили в правоохранительных органах, погиб водитель транспортного средства. Авария, по информации представителей ведомства, произошла на 42-м км автодороги Р258 «Байкал». Причиной инцидента, по их данным, предположительно, стало то, что водитель не справился с управлением.

Как рассказали в региональном главке МЧС, площадь пожара составила 15 кв. м. В 16:48 по местному времени, по словам спасателей, возгорание уже было локализовано, в 17:30 по местному времени — был ликвидирован открытый огонь.

В тушении пожара, как уточнили в пресс-службе, участвовали 19 человек и восемь единиц техники.

Ранее, в декабре прошлого года, в американском штате Мэриленд бензовоз врезался в разделительный барьер, после чего взорвался прямо на шоссе. Из-за этого в ДТП в общей сложности попали 55 машин. В результате этих событий погибли два человека, еще порядка десяти были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.