Порошенко назвал георгиевские ленточки символом «агрессии против Украины»

Президент Украины Петр Порошенко назвал георгиевские ленточки не символом Второй мировой войны, а символикой «агрессии против Украины в 2014–2017 годах». Об этом он заявил, выступая на территории заповедника «Быковнянские могилы» под Киевом по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, сообщает Segodnya.ua.



«Ведь обвешанные этими ленточками боевики убивают наших воинов каждый день и ночь, и прямо сейчас, пока мы здесь, они тоже целятся в украинских воинов», — заявил президент. Он подчеркнул, что Россия своими действиями вынудила Украину запретить ленточку. Порошенко добавил, что подпишет закон о запрете георгиевских лент, как только он будет передан ему на подпись из Верховной рады.



Верховная рада приняла законопроект о запрете георгиевских лент во вторник, 16 мая. Как сказано в документе, за изготовление, ношение и демонстрацию ленточки предусматривается штраф в размере 2550 гривен (5530 руб). Если гражданин, которому будет выписан штраф, повторно нарушит запрет, то ему придется заплатить до 5100 гривен (11059 руб.) или он получит арест до 15 суток. Запрет на георгиевскую ленту не распространяется на документы, которые были приняты и изданы до 1991 года, награды и медали, антиквариат и на изображения в учебниках.

В Министерстве иностранных дел России назвали принятие Верховной радой законопроекта, запрещающего ношение и демонстрацию георгиевской ленты, «антидемократическим и антиисторическим». Как написала в своем Facebook официальный представитель МИДа Мария Захарова, подобные действия украинских властей «ставят под сомнение» объединение страны. «А как, интересно, в следующем году на Украине будут праздновать День Победы и проводить шествия Бессмертного полка?» — задалась вопросом Захарова.