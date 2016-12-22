Синоптики предупредили об усилении ветра в Москве

В Москве местами ожидается усиление ветра от 12 до 17 м/с. Об этом сообщается на сайте Росгидрометцентра.
В воскресенье, 21 мая, температура воздуха составит от 14 до 16 градусов выше ноля. В столице будет облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь.
В ночь на понедельник, 21 мая, синоптики прогнозируют похолодание. В столице будет от трех до плюс пяти градусов тепла. Днем станет теплее, и температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Днем небольшая облачность, но осадков не будет.