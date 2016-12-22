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В Мексике возбудили дело после гибели раненного при атаке на россиянина
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11:02
В Мексике возбудили дело после гибели раненного при атаке на россиянина

Генеральный прокурор ​штата Кинтана-Роо для расследования событий, произошедших накануне у дома россиянина Алексея Макеева в Канкуне, возбудил уголовное дело по факту убийства там молодого человека, сообщает Excelsior.

Погибший мексиканец, как писало ранее издание, участвовал в нападении на Макеева, и его, по предварительным данным, защищавшийся россиянин ранил ножом. При этом, по версии другого проживающего в Канкуне гражданина России, Александра Толмачева, Макеев произвел в грудь мексиканца два выстрела. Об этом Толмачев прежде сообщал «РИА Новости».

Однако вина россиянина, как замечает Excelsior, в гибели гражданина Мексики пока не доказана. Также, по информации издания, доподлинно неизвестно, подвергался ли погибший нападению со стороны Макеева, так как родственники мексиканца не обращались с соответствующими обвинениями в местные органы правопорядка и даже не пришли забрать его тело.

При этом, согласно заявлению прокурора, как уточняет издание, власти страны уже направили официальное письмо в местный Национальный институт миграции для того, чтобы депортировать россиянина на родину. В настоящий момент Макеев госпитализирован. В больнице, как напоминает Excelsior, он находится в статусе задержанного.

Ранее, 21 мая, о том, что Мексика попросит Россию помочь с депортацией россиянина на родину со ссылкой на Национальный институт миграции сообщало местное издание El Manana. В посольстве России, в свою очередь, в тот же день заявили, что пока в дипмиссию по этому вопросу никто не обращался. В Мексике, как пояснял консул Дмитрий Болбот, подвергшийся нападению россиянин проживает легально, у него есть вид на жительство.

Инцидент у дома Макеева в Канкуне произошел ранее, 20 мая. Тогда, как писало издание Excelsior, «сотни» мексиканцев решили «линчевать» россиянина, после того как он опубликовал на своей странице в Youtube видео, на котором выкрикивал слоганы и оскорбления в адрес граждан Мексики.

В ходе потасовки, по предварительным данным, Макеев ранил одного из участвовавших в драке мексиканцев. Позже стало известно, что он погиб. Самого россиянина во время инцидента сильно избили. Он был госпитализирован. Болбот затем сообщил, что Макеева перевели в состоянии искусственной комы

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