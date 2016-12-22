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Общество
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10:43
В Омске при столкновении Honda с микроавтобусом пострадали 8 человек

В Омске в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погиб один человек и пострадали восемь, в том числе четверо детей. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Омской области.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел утром в воскресенье,21 мая, на улице Волгоградская. Во время движения 32-летний водитель Honda Accord не справился с управлением и столкнулся с машиной Toyota Camry, которая двигалась в «попутном направлении». После столкновения Honda выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус ГАЗ-322132.

Водитель Honda скончался на месте происшествия, водитель «ГАЗели» и семь его пассажиров были госпитализированы. Микроавтоус не был маршрутным, сказано в  сообщении МВД.

Как рассказали «НГС Омск» в ГИБДД, «водитель «ГАЗели» ехал по своим делам» и перевозил «своих пассажиров». В ведомстве допустили, что микроавтобус мог в прошлом выполнять функции маршрутного такси, но на данный момент они запрещены.

МВД проводит проверку по факту произошедшего.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф
 

Теги
ДТП, Омск, микроавтобус
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