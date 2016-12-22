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В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибли пять человек
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В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибли пять человек
Общество, 10:13
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В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибли пять человек

В Башкирии в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек, еще двое получили ранения. Об этом журналистам, как пишет ТАСС, сообщил начальник республиканской Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов.

По его словам, авария произошла в Туймазинском районе на дороге между населенными пунктами Октябрьский и Имангулово. Там, как пояснил глава местного отделения ГИБДД, ​ около 3:00 по местному времени (01:00 мск) столкнулись два автомобиля — Nissan Skyline и «Лада Калина».

«В результате аварии пять человек скончались на месте происшествия, двоих доставили в больницу», — пояснил Гильмутдинов.

Как замечает агентство, по предварительной информации, в салоне «Лада Калина» погиб водитель и три его пассажира, также, по данным ТАСС, скончался водитель Nissan Skyline. Все погибшие, как рассказали в Госавтоинспекции, были жителями города Октябрьский.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причины аварии и остальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, 21 мая, авария с участием трех иномарок произошла на Минском шоссе в Подмосковье. Там, по версии представителей МВД, автомобиль Ferrari решил обогнать Peugeot, который вез на буксировочном тросе Renault. Из-за маневра, как предположили в ведомстве, трос оборвался. В связи этим Renault перевернулся, на месте погибли два находившиеся в салоне машины человека.

Теги: авария , ДТП , Башкирия
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