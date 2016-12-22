В Калужской области жертвами пожара в жилом доме стали три человека

В Калужской области в частном доме в результате пожара погибли три человека. Об этом сообщается на сайте управление Следственного комитета России.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел утром, в воскресенье, 21 мая, в селе Брынь Думиничского района. В доме жили 35-летний мужчина с 40-летней женщиной, которые злоупотребляли спиртным. В субботу, 20 мая, к ним пришла их 53-летняя знакомая.
В день инцидента все трое пили и, предположительно, курили в доме. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку.