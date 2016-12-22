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В Калужской области жертвами пожара в жилом доме стали три человека
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В Калужской области жертвами пожара в жилом доме стали три человека
Общество, 10:14
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В Калужской области жертвами пожара в жилом доме стали три человека

В Калужской области в частном доме в результате пожара погибли три человека. Об этом сообщается на сайте управление Следственного комитета России.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел утром, в воскресенье, 21 мая, в селе Брынь Думиничского района. В доме жили 35-летний мужчина с 40-летней женщиной, которые злоупотребляли спиртным. В субботу, 20 мая, к ним пришла их 53-летняя знакомая.

В день инцидента все трое пили и, предположительно, курили в доме. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку.

Фото: kaluga.sledcom.ru

Фото: kaluga.sledcom.ru

Теги: Следственный комитет , происшествия , Пожар
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