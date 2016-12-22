В подмосковном Лыткарино на складе произошел пожар

В Лыткарино в здании двухэтажного железобетонного склада, используемого для хранения трикотажной продукции и резиновой обуви, произошел пожар. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

Как уточнили спасатели, информация о возгорании поступила в дежурную часть в 3.51 мск. Пожар, по информации представителей ведомства, был зафиксирован по адресу улица Парковая, дом 9. Сильное задымление, как рассказали в МЧС, прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили внутри помещения на втором этаже.

«По состоянию на 8:20 мск — площадь пожара составляет 800 кв. м.», — рассказали в пресс-службе, отметив, что информация о том, есть ли пострадавшие в результате инцидента, в настоящий момент уточняется.​

В тушении возгорания, как пояснили в ведомстве, участвуют 53 человека и 13 единиц техники.

Ранее, 19 мая, пожар произошел в трех деревянных многоквартирных жилых домах в городе Никольске Вологодской области. Огонь, как рассказали тогда РБК в региональном главке МЧС, перекинулся на постройки с частной бани. Позже стало известно о том, что при инциденте ранения различной тяжести получили 14 человек.