Посольство опровергло просьбу Мексики помочь с депортацией россиянина

В посольстве России в Мексике опровергли сообщения о том, что мексиканские власти обращались к российской стороне с просьбой о помощи в депортации подвергшегося накануне нападению в Канкуне россиянина Алексея Макеева. Об этом «РИА Новости» заявил российский консул Дмитрий Болбот.
«На данный момент власти Мексики не обращались к нам по вопросу депортации», — приводит его слова агентство.
Ранее, 21 мая, о том, что Мексика попросит Россию помочь с депортацией россиянина на родину со ссылкой на Национальный институт миграции сообщало местное издание El Manana. Однако, по информации другого издания, Excelsior, депортация Макеева может произойти только после окончания расследования обстоятельств нападения на его дом, а также «поведения» россиянина до начала конфликта.
При этом, как уточнил «РИА Новости» Болбот, предыдущие попытки выслать Макеева из Мексики оказались безуспешными. «В данной ситуации без его желания, которое он не выказывает, Россия не может ничего с ним сделать», — подчеркивал консул, поясняя, что Макеев «должен сам захотеть быть депортированным» и «заполнить соответствующее заявление». «Либо должно быть решение компетентных органов о его депортации», — заключил собеседник агентства. В Мексике подвергшийся нападению россиянин, по его словам, проживает легально, у него есть вид на жительство.
Ранее на платформе Change.org мексиканцы создали петицию с требованием к властям штата Кинтана-Роо выслать Макеева из страны. Свое требование создатели документы объяснили «агрессией» и «ненавистью» россиянина к гражданам Мексики. К 8:40 мск 21 мая петицию подписали уже более 7,6 тыс. человек. Документ позже должен быть направлен главе конгресса штата Кинтана-Роо Эдуардо Мартинесу Арсиле.