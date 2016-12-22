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CNN сообщил о планах США запретить электронику на авиарейсах из страны
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CNN сообщил о планах США запретить электронику на авиарейсах из страны
Общество, 07:13
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CNN сообщил о планах США запретить электронику на авиарейсах из страны

Глава министерства безопасности США Джон Келли заявил, что страна планирует расширbть ограничения на провоз электроники в ручной клади на авиарейсах не только из стран Ближнего Востока и Северной Африки в США, но и на всех рейсах из Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Конгрессе США.

По данным телеканала, согласно новым ограничениям, власти США могут разрешить провозить только мобильные телефоны в ручной клади. Как сообщает источник СNN, такой вопрос обсуждался в ходе брифинга, который провел министр безопасности. Джон Келли выступает за ужесточение ограничений в связи с тем, что «террористические группировки могут продолжить инновационную деятельность», однако министр, по словам источника, не пояснил, появилась ли новая информация об угрозах со стороны террористов.

Другой источник сообщил телеканалу, что в настоящее время министерство еще не приняло окончательного решения по ужесточению существующих мер. CNN также сообщает, что никто из законодателей, участвовавших в брифинге, пока открыто не высказывал возражений по предложениям Келли.

Ранее США отказались от планов вводить ограничения на провоз электронных устройств на рейсах из Европы. При этом запрет на провоз техники в ручной клади сохранился для самолетов из Египта, ОАЭ, Катара и некоторых других стран.

Теги: США , авиарейс , Самолет
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