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Мексика попросит Россию о помощи в депортации раненного россиянина
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06:41
Мексика попросит Россию о помощи в депортации раненного россиянина

Мексиканские власти попросят российскую сторону о помощи в депортации россиянина Алексея Макеева, который накануне был ранен толпой людей в мексиканской Канкуке. Об этом сообщает местное издание El Manana со ссылкой на Национальный институт миграции.

По данным портала Excelsior, депортация Макеева может произойти только после окончания расследования обстоятельств нападения на его дом и поведения Макеева до начала конфликта. В настоящее время Макеев проживает в Мексике легально, у него есть вид на жительство, передает «РИА Новости» со ссылкой на консула Дмитрия Болбота.

Кроме того, власти Мексики еще не обращались к России за помощью в депортации Алексея Макеева, отметил консул.

Инцидент у дома Макеева в Канкуне произошел ранее, 20 мая. Собравшиеся заставили россиянина выйти из дома, а затем группа людей атаковала его. Во время потасовки Макеев ранил молодого человека ножом, тот впоследствии скончался. Позднее «РИА Новости» сообщило о том, что Макеев получил серьезные травмы в результате конфликта и что он находится в состоянии искусственной комы.

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Теги
Россия, Мексика
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