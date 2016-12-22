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Вашингтон расследует возможную утечку радиации из хранилища в Хэнфорде
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Вашингтон расследует возможную утечку радиации из хранилища в Хэнфорде

Власти штата Вашингтон расследуют возможную утечку радиоактивного материала в Хэнфордском ядерном комплексе. Состав радиоактивного вещества был найден на одежде одного из сотрудников и на поисковом роботе, сообщает CNN.

На территории ядерного комплекса 9 мая обрушился туннель, власти позднее сообщали, что выброса радиоактивных веществ не последовало. Однако, по информации телеканала, компания-подрядчик зафиксировала на одежде одного из сотрудников комплекса следы радиации.

«Были проведены процедуры очистки, в том числе изъятие зараженной одежды. Дальнейшие обследования сотрудников показали отсутствие следов заражения», — сообщает представитель организации WRPS Питер Бенгтсон. Он добавил, что следов радиации на одежде других сотрудников обнаружено не было.

Организация провела экспертизу после обрушения туннеля, по ее результатам было выявлено отсутствие утечек радиации, однако компания готовится к дополнительной проверке с помощью видео.

Власти Вашингтона также призвали Министерство энергетики США расследовать инцидент и определить уровень безопасности территории хранилища после инцидента. 

Хэнфордский комплекс ранее использовался для производства плутония, который применялся в том числе при создании ядерного оружия. В настоящее время на объекте сосредоточена большая часть всех имеющихся в стране радиоактивных отходов.

 

Теги
Вашингтон, Экология
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