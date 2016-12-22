СМИ узнали о гибели двух человек при ДТП с участием Ferrari в Подмосковье

Два человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей на Минском шоссе. Об этом в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области сообщили агентству «Москва».

По данным издания, инцидент произошел на 41 км Минского шоссе с участием трех иномарок. Автомобиль Peugeot вез на буксировочном тросе Renault, водитель Ferrari решил их обогнать, в результате чего трос оборвался и автомобиль Renault перевернулся. Два человека, находившиеся в салоне, погибли на месте.

По данным собеседника агентства, на месте ДТП работают сотрудники полиции.