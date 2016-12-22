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Порошенко рассказал о договоренностях с Меркель по санкциям против России
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Порошенко рассказал о договоренностях с Меркель по санкциям против России

Президент Украины Петр Порошенко договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель о «высокой вероятности» продления антироссийских санкций Евросоюза в случае невыполнения Минских договоренностей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Канцлер Германии приняла президента Украины в Берлине. «Значительная часть времени была посвящена координированию действий по имплементации минских соглашений», — заявил Порошенко. Он добавил, что Россия «не выполняет Минские соглашения», поэтому необходимо разработать сценарий, который бы «мотивировал Россию сесть за стол переговоров».

Кроме того, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества с Германией, в том числе помощь Донецкой и Луганской областям.

Ранее Ангела Меркель заявила, что стороны обсудят на переговорах выполнение минских соглашений и текущую ситуацию на Украине. Кроме того, канцлер Германии отметила, что переговоры в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина) будут продолжены, а также пообещала рассказать Порошенко о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 2 мая в Сочи. 

Теги
Украина, Петр Порошенко
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