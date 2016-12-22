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Общество
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Раненного в Мексике россиянина перевели в искусственную кому
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01:42
Раненного в Мексике россиянина перевели в искусственную кому

Раненный в мексиканском Канкуке россиянин Алексей Макеев находится в состоянии искусственной комы. Макеев был тяжело ранен в результате нападения толпы. Об этом консул в Мехико Дмитрий Болбот сообщил «РИА Новости».

По данным агентства, у Макеева «серьезнейшая черепно-мозговая травма, он парализован». По словам консула, посольство России получило заверение от руководства госпиталя, где находится пострадавший, что ему будет предоставлено «все возможное лечение». Кроме того, консульство договорилось с начальством федеральной полиции региона о выделении усиленной охраны для Макеева.

Инцидент у дома Макеева в Канкуне произошел ранее 20 мая. Собравшиеся заставили россиянина выйти из дома, а затем толпа атаковала его. Во время потасовки Макеев ранил молодого человека ножом, тот впоследствии скончался. Как сообщало издание Excelsior, к моменту, когда на место происшествия прибыла полиция, Макеев был сильно избит.

Сотни людей решили линчевать россиянина Алексея Макеева и совершили попытку ворваться в его дом после публикации Макеевым видео на Youtube, где он выкрикивал слоганы и оскорбления в адрес мексиканцев.


  

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ранение, Мексика
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