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Вице-президент Союза ММА России Габдуллин госпитализирован в Москве
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Вице-президент Союза ММА России Габдуллин госпитализирован в Москве

Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин госпитализирован после конфликта с бойцом Гаджимурадом Хирамагомедовым. Об этом жена Габдуллина Дарья Иванова сообщила ТАСС.

По данным агентства, Хирамагомедов проиграл бойцу Георгию Кичигину в бою Fight Nights за титул чемпиона в Астане. После боя между Хирамагомедовым и Гаджиевым произошел конфликт, в ходе которого Габдуллин получил двойной перелом челюсти и сотрясение мозга. После перелета в Москву его состояние ухудшилось, спортсмен был госпитализирован.

Ранее, как сообщает ТАСС со ссылкой на главу бойцовского клуба «Крепость» Магомеда Кадиева, на Хирамагомедова было заведено административное дело в Астане.  

Теги
ММА, Радмир Габдуллин
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