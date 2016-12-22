Вице-президент Союза ММА России Габдуллин госпитализирован в Москве

Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин госпитализирован после конфликта с бойцом Гаджимурадом Хирамагомедовым. Об этом жена Габдуллина Дарья Иванова сообщила ТАСС.
По данным агентства, Хирамагомедов проиграл бойцу Георгию Кичигину в бою Fight Nights за титул чемпиона в Астане. После боя между Хирамагомедовым и Гаджиевым произошел конфликт, в ходе которого Габдуллин получил двойной перелом челюсти и сотрясение мозга. После перелета в Москву его состояние ухудшилось, спортсмен был госпитализирован.
Ранее, как сообщает ТАСС со ссылкой на главу бойцовского клуба «Крепость» Магомеда Кадиева, на Хирамагомедова было заведено административное дело в Астане.