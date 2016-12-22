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В здании «Конгресса украинских националистов» взорвалась боевая граната
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В здании «Конгресса украинских националистов» взорвалась боевая граната
Политика, 00:33
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В здании «Конгресса украинских националистов» взорвалась боевая граната

В Киеве в здании, в котором находится офис «Конгресса украинских националистов», взорвалась боевая граната. Об этом сообщает УНН со ссылкой на «Киев Оперативный». Никто не пострадал.

Офис организации находится на улице Антоновича. Через несколько минут после взрыва на место прибыли полицейские, обнаружившие в помещении сильное задымление. К месту инцидента также были вызваны сотрудники государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и скорая помощь, однако их помощь не понадобилась.

Ранее, 6 мая, в Одессе взорвалась граната у здания общественной организации «Самооборона Одессы». В этом здании располагается центр, собирающий помощь для украинской армии, и несколько волонтерских организаций. Как сообщало местное издание «Думская», взрыв произошел ночью, в результате инцидента никто не пострадал.

Теги: Украина , Киев , взрыв
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