Иран наложил санкции на компании и физические лица из США

В ответ на расширение американских санкций в отношении Ирана, Тегеран принял решение наложить санкции на ряд новых компаний и физических лиц, связанных с США. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Исламской республики.
Как сообщает Associated Press, в обновленный санкционный список попали девять новых физических лиц и организаций. В их число вошли судостроительные и оборонные компании, а также компания, работающая в сфере кибербезопасности.
Ранее США расширили список санкций в связи с программой по созданию баллистических ракет в Иране. Санкции были введены против двух чиновников Минобороны Ирана и одной иранской компании, а также в отношении трех китайских компаний: Shanghai Gang Quan Trade Co., Shanghai North Begins International и Shanghai North Transway International Trading Co.
Кроме того, Конгресс США принял 18 мая законопроект о санкциях против лиц, которые поддерживают режим Башара Асада. Спикер палаты представителей Пол Райан отметил, что основной целью новых санкций могут стать Россия и Иран.