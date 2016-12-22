Глава ЦИК заявила о выгоде поправок в закон о выборах для оппозиции

Принятые Госдумой поправки в законодательство о выборах в наибольшей степени выгодны для оппозиции. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1».
По мнению Памфиловой, отмена открепительных удостоверений поможет повысить явку избирателей. «Явно будет больше людей, которые смогут воспользоваться без ограничений, без барьеров своим правом пойти на участок», — заявила она (цитата по «Интерфакс»).
При этом она отметила, что от повышения прозрачности выборного процесса в большей степени выигрывает оппозиция. «Тот законопроект, который сейчас принят во втором чтении, он в большей степени выгоден оппозиции, чем партии власти, поскольку он на новый уровень выводит систему общественно-политического контроля», — заявила она.
Накануне Госдума во втором чтении поддержала принятие поправок в законодательство о выборах. Согласно поправкам, в России будут отменены открепительные удостоверения. их заменят на голосование по спискам избирателей по месту их нахождения в день голосования. Внести себя в этот список граждане смогут с помощью заранее поданных заявлений. Кроме того в законопроекте предлагается уменьшить максимальный размер участковых избирательных комиссий и перенести выборы президента на на 18 марта — дату подписания договора о присоединении Крыма.