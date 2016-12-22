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Общество
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В Каннах эвакуировали место проведения кинофестиваля из-за угрозы взрыва
21:27
В Каннах эвакуировали место проведения кинофестиваля из-за угрозы взрыва

Французская полиция провела эвакуацию из Дворца фестивалей в Каннах, где традиционно проводится международный кинофестиваль. Причиной эвакуации стал обнаруженный подозрительный пакет. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на своего корреспондента. 

Сообщается, что пакет был замечен в зале Debussy, где в рамках каннского кинофестиваля должны были показывать фильм Мишеля Хазанавичуса «Молодой Годар» («Le Redoutable»).  

Спустя примерно 10 минут предупреждение об угрозе взрыва было отменено, отмечает Le Figaro. 

Юбилейный, 70-й, каннский кинофестиваль стартовал 17 мая. В этом году в его основную программу вошли 19 картин. Среди конкурсантов и работа российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Фотогалерея Открытие 70-го Каннского кинофестиваля 17 мая в Каннах открылся юбилейный, 70-й кинофестиваль. В основную программу в 2017 году вошли 19 картин, среди которых лента российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь»... Показать 16 фотографий


  

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