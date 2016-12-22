В Каннах эвакуировали место проведения кинофестиваля из-за угрозы взрыва

Французская полиция провела эвакуацию из Дворца фестивалей в Каннах, где традиционно проводится международный кинофестиваль. Причиной эвакуации стал обнаруженный подозрительный пакет. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на своего корреспондента.
Сообщается, что пакет был замечен в зале Debussy, где в рамках каннского кинофестиваля должны были показывать фильм Мишеля Хазанавичуса «Молодой Годар» («Le Redoutable»).
Спустя примерно 10 минут предупреждение об угрозе взрыва было отменено, отмечает Le Figaro.
Юбилейный, 70-й, каннский кинофестиваль стартовал 17 мая. В этом году в его основную программу вошли 19 картин. Среди конкурсантов и работа российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».