Дональд Трамп поздравил Кубу с Днем независимости

Президент США Дональд Трамп поздравил всех кубинцев с Днем независимости. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление Белого дома.

В своем поздравлении Трамп отметил, что кубинцы, как и американцы, должны разделить приверженность принципам демократии. «Народ Кубы заслуживает правительства, которое мирно поддерживает демократические ценности, свободу в экономике, свободу вероисповедания и права человека, и моя администрация стремится к достижению этого», — говорится в письменном заявлении президента США.

В начале февраля Белый дом заявил о пересмотре политики в отношении Кубы. Это произошло, несмотря на курс на нормализацию отношений между двумя странами, взятый предыдущей администрацией. Так, в 2015 году США и Куба восстановили дипломатические отношения, которые были прерваны в 1961 году.

Вскоре после своего избрания Трамп заявил, что готов разорвать договор о нормализации отношений с Кубой, если его не удастся пересмотреть на более выгодных для Вашингтона условиях.

В марте с критикой политики Дональда Трампа выступил кубинский лидер Рауль Кастро. Он предупредил о «начале радикальной и эгоистичной торговой политики» США и угрозе преследования мигрантов. Кроме того, Кастро осудил решение Трампа воздвигнуть стену на границе с Мексикой, назвав его «неразумным».

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