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Общество
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В Петербурге захоронили неопознанные останки пассажиров рейса А321
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20:45
В Петербурге захоронили неопознанные останки пассажиров рейса А321

В Санкт-Петербурге завершилась церемония похорон всех неопознанных останков пассажиров рейса А321, разбившегося в октябре 2015 года над Синаем. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по социальной политике города.

В траурной церемонии приняли участие около 500 человек. Большую часть из них составили родственники жертв погибших.

В результате крушения самолета A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом в Египте погибли 224 человека. Причиной крушения стала заложенная на борту самолета бомба. Ответственность за теракт на себя взяла запрещенная в России организация «Исламское государство».

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После крушения лайнера полеты из России в Египет были приостановлены. Россия настаивает на необходимости повышенных мер безопасности в аэропортах этой страны. Протокол по авиационной безопасности между Москвой и Каиром был согласован в марте, однако пока что он так и не был подписан

Теги
Санкт-Петербург, похороны, А321
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