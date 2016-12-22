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СКР начал проверку после наезда машины полиции на ребенка в Мурманске
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19:32
СКР начал проверку после наезда машины полиции на ребенка в Мурманске

В Мурманске восьмилетний ребенок попал под машину полиции и был госпитализирован. Доследственную проверку по этому поводу начал Следственный комитет (СКР), говорится на официальном сайте регионального управления ведомства.

Инцидент произошел накануне, днем 19 мая. «Во дворе одного из домов на улице Первомайской в городе Мурманске служебный автомобиль патрульно-постовой службы УМВД России по Мурманской области совершил наезд на ребенка, в результате чего он был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении СКР.

В сообщении регионального МВД уточняется, что «ребенок находился на улице без сопровождения взрослых, выскочил внезапно перед близко идущим автомобилем из-за транспортного средства, припаркованного у края проезжей части». Сразу же после инцидента полицейские вызвали скорую.

Ранее, 18 мая в Москве полицейские напал на снимавшую его действия девушку. Сотрудник правопорядка выбил из ее рук телефон и сломал ей палец. Против него было возбуждено уголовное дело.

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