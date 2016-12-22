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Общество
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В Мексике скончался раненный россиянином мужчина
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18:47
В Мексике скончался раненный россиянином мужчина

В мексиканском городе Канкун скончался местный житель, раненный россиянином Алексеем Макеевым. Об этом сообщил консул России в Мексике Дмитрий Болбот, передает ТАСС

Болбот сообщил, что раненый мужчина скончался, отметив при этом, что вина россиянина в этом пока достоверно не установлена. «Мне не подтверждают, что его убил Макеев, пока этого нет, должно быть проведено расследование», — заявил он.

При этом Болбот отметил, что сам россиянин также находится в тяжелом состоянии. «Основная наша задача — выяснить, в каком состоянии он находится, оказывается ли ему должное лечение, предоставляется ли ему необходимая охрана, потому что все знают, где он лежит, все в возмущении», — заявил консул.

О конфликте в курортном городе Канкун стало известно сегодня, 20 мая. Несколько сотен местных жителей попыталась линчевать российского гражданина Алексея Макеева, размещавшего в интернете оскорбительные ролики. Их попытка ворваться в дом была запечатлена на видео.

Собравшиеся заставили его выйти из дома и напали. Как сообщает местная газета Excelsior, во время потасовки россиянин ранил одного из нападавших ножом. В то же время, по версии россиянина Александра Толмачева, Макеев дважды выстрелил в грудь мексиканцу. Сам Макеев во время драки был сильно избит и после был доставлен в больницу. Этим делом занялось посольство России в Мексике. 

Теги
Мексика, ножевое ранение
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