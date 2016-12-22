Синоптики пообещали ночные заморозки в Москве

Столичные синоптики прогнозируют в конце недели понижение ночной температуры до 3–5 градусов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Гидрометценра России.
По прогнозам синоптиков, похолодание в регионе начнется уже в воскресенье, 21 мая. Температура воздуха ночью в субботу составит 12–14 градусов тепла. Днем температура поднимется до 14–16 градусов, будет облачно, и местами пройдет кратковременный дождь. В ночь на понедельник, 22 мая, температура опустится уже до 3–5 градусов. Днем воздух прогреется до 13–15 градусов, ожидается небольшая облачность без осадков.
Как сообщили «РИА Новости» в погодном центре «Фобос», «в ночь с воскресенья на понедельник осадки прекратятся, облаков станет меньше, начнется очень интенсивное выхолаживание». Собеседник агентства отметил, что «возможны заморозки на почве под утро». «В Москве мы ожидаем 2–4 градуса ночью, а по области может быть до небольшого минуса. Днем температура воздуха поднимется не выше 12 градусов», — сказал представитель «Фобоса».