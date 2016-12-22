СКР начал проверку после наезда машины полиции на ребенка в Мурманске

Президент Федерации хоккея России объяснил поражение от Канады на ЧМ-2017

В Мексике скончался раненный россиянином мужчина

Россия упустила победу в матче с Канадой в полуфинале ЧМ-2017 по хоккею

Белоруссия заявила о готовности к закупке новой партии российских Як-130

Синоптики пообещали ночные заморозки в Москве

Россия подала в ВТО иск против Украины из-за постоянно вводимых санкций

В Transparency анонсировали расследование в отношении Поклонской

США и Саудовская Аравия заключили военные контракты на $110 млрд

МИД ответил на публикацию статьи о «пропаганде Путина»

Король Саудовской Аравии наградил Дональда Трампа орденом

Меркель пообещала рассказать Порошенко о встрече с Путиным

Полуфинал ЧМ-2017 по хоккею. Канада — Россия. Онлайн

В ФБК ответили на предложение Поклонской о проверке фонда на коррупцию

В КНДР опубликовали видео с участником попытки покушения на Ким Чен Ына

Пентагон пообещал помочь реформе грузинской армии

Глава Росгвардии заявил о двукратном увеличении личного состава

Yota выплатит 20 млн руб. компенсации из-за сбоя «МегаФона»

СМИ опубликовали видео нападения на россиянина в Мексике

Путин поздравил Рухани с победой на выборах президента в Иране

Рогозин заявил о создании интеллектуального оружия в России до 2025 года

«Яндекс» запустил тестирование голосового помощника «Алиса» на Android

Росприроднадзор предложил обязать предприятия сообщать онлайн о выбросах

Лучшего бомбардира «Зенита» вызвали в сборную Бразилии

Против воспитательницы детсада завели дело по статье «истязание детей»

Рухани переизбрали на пост президента Ирана

Порошенко сообщил об отправке «на передовую» Донбасса танков Т-80

На военном заводе в Краснодарском крае выявили хищения на 9 млн руб.