Белоруссия заявила о готовности к закупке новой партии российских Як-130

Белоруссия рассматривает возможность закупок новых партий российских самолетов, в том числе и учебно-тренировочных Як-130. Об этом, как передает ТАСС, заявил командующий Военно-воздушными силами и Войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Белоруссии генерал-майор Олег Двигалев.
Двигалев отметил, что в Белоруссии намерены выстроить полноценную цепочку обучения летчиков на машинах российского производства. На начальном этапе курсанты будут обучаться на самолетах Як-152, а позднее — переходить на Як-130. «То есть будет линейка однотипных воздушных судов — соответственно, будет упрощена подготовка летного состава, потому что не нужно будет переучиваться», — пояснил Двигалев.
Также он подтвердил, что Белоруссия намерена закупать российские самолеты Су-30СМ. «Су-30СМ — это универсальный многофункциональный самолет, который работает и по воздуху, и по земле. Мы планируем закупать эти самолеты», — заявил он.
Як-130 является учебно-боевым самолетом, разработанным в ОКБ им. Яковлева. Он позволяет летчикам как отрабатывать воздушные бои так и тренироваться в нанесении ударов по наземным целям. Ранее, в марте, стало известно, что дополнительную партию самолетов этого типа в России намерена закупить Мьянма.