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Лавров опроверг данные об обсуждении отставки главы ФБР с Трампом
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16:52
Лавров опроверг данные об обсуждении отставки главы ФБР с Трампом

​Глава МИД России Сергей Лавров опроверг сообщения о том, что во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом 10 мая обсуждалась отставка главы ФБР Джеймса Коми. Заявление главы российского внешнеполитического ведомства прозвучало в Никосии, где журналисты задали Лаврову соответствующий вопрос.

«Мы эту тему вообще не затрагивали», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Накануне The New York Times опубликовала цитаты, которые, по утверждению издания, звучали во время встречи Трампа и Лаврова в Овальном кабинете Белого дома. Источник газеты утверждал, что Трамп объяснил увольнение Коми из-за «большого давления», под которым оказался президент США из-за обвинений в связях с Россией.

«Я только что уволил главу ФБР. Он просто сумасшедший, точно чокнутый», — приводила газета цитату из разговора Трампа с Лавровым. Как отмечалось в публикации, американский президент якобы заверил Лаврова, что теперь не является фигурантом расследования. «Я оказался под большим давлением из-за России, но теперь с этим покончено», — приводила газета слова Трампа. 

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