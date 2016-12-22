Меркель пообещала рассказать Порошенко о встрече с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала рассказать Петру Порошенко о встрече, которую она провела с Владимиром Путиным 2 мая. Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с президентом Украины, передает телеканал «112 Украина».

Петр Порошенко прибыл в Германию 20 мая для проведения переговоров с немецким канцлером. Перед официальным началом встречи оба лидера выступили перед журналистами.

Ангела Меркель заявила, что стороны обсудят выполнение минских соглашений и текущую ситуацию на Украине. Канцлер Германии отметила, что переговоры в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина) будут продолжены. По ее словам, на переговорах с Порошенко они обсудят в том числе и «возможную встречу в будущем трех президентов и канцлера». «Также я буду говорить с господином Порошенко о моей встрече с Путиным, которая состоялась в Сочи», — заявила она.

Канцлер Германии отметила, что на настоящий момент, по ее мнению, перемирие в Донбассе не установлено, а условия минских соглашений не выполняются в полном объеме.

Порошенко в свою очередь заявил о намерении Киева «вернуть минский процесс в конструктивное русло», передает пресс-служба украинского президента. Кроме того, он напомнил, что его встреча с канцлером Германии проходит в преддверии саммита «Большой семерки» на Сицилии. «Очень рассчитываем, что сицилийская встреча продемонстрирует единство цивилизованного мира в поддержке Украины. Мы благодарны нашим странам-партнерам за то, что вопрос Украины находится на высоком месте в повестке дня», — заявил Порошенко.

Встреча Ангелы Меркель с Владимиром Путиным прошла 2 мая в Сочи. Основными темами переговоров стала ситуация с правами человека в России и кризис на Украине. 8 мая в телефонном разговоре с Порошенко Ангела Меркель уже рассказала украинскому президенту основные итоги переговоров с российским лидером.

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