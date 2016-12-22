В КНДР опубликовали видео с участником попытки покушения на Ким Чен Ына

Северокорейский портал Uriminzokkiri опубликовал в своем Youtube видео на котором запечатлен человек, признающийся в подготовке покушения на лидера страны Ким Чен Ына. По его словам, к планированию покушения его подтолкнули спецслужбы США и Южной Кореи.

Как передает агентство «Ренхап», человека на видео зовут Ким Сон Ир. Министерство государственной безопасности КНДР утверждает, что он работал в России, где его и завербовало ЦРУ. На видеозаписи он сообщил, что он был обманом втянут в заговор. Детали покушения он обсуждал с представителями спецслужб Южной Кореи. По его словам, в числе обсуждавшихся вариантов было использование отравляющего вещества и устройства для его распыления.

Видео с предполагаемым участником покушения на главу КНДР Видео: Uriminzokkiri

О раскрытии заговора с целью убийства Ким Чен Ына спецслужбы КНДР заявили 5 мая. Министерство госбезопасности страны тогда заявило, что исполнитель покушения был завербован ЦРУ в 2014 году в Хабаровске за $20 тыс. Пхеньян утверждает, что покушение должно было произойти во время парада военного парада с участием главы государства.

Позднее, 12 мая, прокуратура КНДР потребовала выдачи ряда должностных лиц Южной Кореи, которые, как утверждает Пхеньян, связаны с организацией покушения. В частности, в их числе присутствует исполняющий обязанности главы разведки Южной Кореи Ли Бён Хо и несколько сотрудников ведомства.