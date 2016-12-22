Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,14 56,68 EUR Нал. 63,99 63,41 USD Бирж. 56,90 -0,68 EUR Бирж. 63,83 -0,10 USD ЦБ. 57,16 -0,31 EUR ЦБ. 63,65 -0,35 EUR/USD 1,12 +0,01 ММВБ 1962,40 -0,27% РТС 1087,75 +1,02% Brent 53,80 +2,48% DJIA 20804,84 +0,69% Nasdaq 6083,70 +0,47% FTSE 7470,71 +0,46%
В КНДР опубликовали видео с участником попытки покушения на Ким Чен Ына
Лента новостей
В КНДР опубликовали видео с участником попытки покушения на Ким Чен Ына 15:48, Политика  Пентагон пообещал помочь реформе грузинской армии 15:12, Политика Глава Росгвардии заявил о двукратном увеличении личного состава 14:55, Политика Yota выплатит 20 млн руб. компенсации из-за сбоя «МегаФона» 14:47, Технологии и медиа СМИ опубликовали видео нападения на россиянина в Мексике 14:17, Общество Путин поздравил Рухани с победой на выборах президента в Иране 14:06, Политика Рогозин заявил о создании интеллектуального оружия в России до 2025 года 14:05, Политика «Яндекс» запустил тестирование голосового помощника «Алиса» на Android 13:55, Технологии и медиа Росприроднадзор предложил обязать предприятия сообщать онлайн о выбросах 13:47, Общество Лучшего бомбардира «Зенита» вызвали в сборную Бразилии 13:35, Спорт Против воспитательницы детсада завели дело по статье «истязание детей» 13:22, Общество Рухани переизбрали на пост президента Ирана 13:01, Политика Порошенко сообщил об отправке «на передовую» Донбасса танков Т-80 12:58, Политика На военном заводе в Краснодарском крае выявили хищения на 9 млн руб. 12:43, Общество В Подмосковье завели уголовные дела по факту хищений из «Инвалидов войны» 12:38, Политика Киев заявил о запрете на въезд 40 российским артистам из-за Крыма 12:11, Политика Чемпион Чехии по футболу покончил жизнь самоубийством 12:05, Спорт Politico узнал о признании Трампом отставки Флинна ошибкой 11:59, Политика В центре Москвы автомобиль упал в Яузу после ДТП 11:38, Общество Поклонская предложила проверить фонд Алексея Навального на коррупцию 11:37, Политика Посольство России в Мексике начало проверку данных об избиении россиянина 11:16, Общество Поклонская заявила об отсутствии нарушений в декларациях за 2016 год 10:57, Политика Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом 10:44, Политика На Ставрополье в аварии с патрульной машиной ГИБДД погиб один человек 10:40, Общество Мать Ассанжа призвала премьера Австралии защитить права ее сына 10:31, Общество Кабмин одобрил многократное увеличение участков для добычи нефти и газа 09:47, Экономика МВД Ирана сообщило о лидерстве Рухани на президентских выборах 09:27, Политика СМИ узнали о 14 пострадавших при пожаре в трех домах под Вологдой 09:18, Общество
В КНДР опубликовали видео с участником попытки покушения на Ким Чен Ына
Политика, 15:48
0
В КНДР опубликовали видео с участником попытки покушения на Ким Чен Ына

Северокорейский портал Uriminzokkiri опубликовал в своем Youtube видео на котором запечатлен человек, признающийся в подготовке покушения на лидера страны Ким Чен Ына. По его словам, к планированию покушения его подтолкнули спецслужбы США и Южной Кореи.

Как передает агентство «Ренхап», человека на видео зовут Ким Сон Ир. Министерство государственной безопасности КНДР утверждает, что он работал в России, где его и завербовало ЦРУ. На видеозаписи он сообщил, что он был обманом втянут в заговор. Детали покушения он обсуждал с представителями спецслужб Южной Кореи. По его словам, в числе обсуждавшихся вариантов было использование отравляющего вещества и устройства для его распыления.

Видео с предполагаемым участником покушения на главу КНДР
Видео: Uriminzokkiri

О раскрытии заговора с целью убийства Ким Чен Ына спецслужбы КНДР заявили 5 мая. Министерство госбезопасности страны тогда заявило, что исполнитель покушения был завербован ЦРУ в 2014 году в Хабаровске за $20 тыс. Пхеньян утверждает, что покушение должно было произойти во время парада военного парада с участием главы государства. 

Позднее, 12 мая, прокуратура КНДР потребовала выдачи ряда должностных лиц Южной Кореи, которые, как утверждает Пхеньян, связаны с организацией покушения. В частности, в их числе присутствует исполняющий обязанности главы разведки Южной Кореи Ли Бён Хо и несколько сотрудников ведомства. 

Теги: КНДР , Ким Чен Ын
Главное
В ФБК ответили на предложение Поклонской о проверке фонда на коррупцию Политика
Материалы по теме
КНДР потребовала выдать главу разведки Южной Кореи Политика
Власти КНДР обвинили ЦРУ в заговоре с целью убийства Ким Чен Ына Политика
Белый дом предупредил Россию об угрозе со стороны КНДР Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку