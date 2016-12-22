Глава Росгвардии заявил о двукратном увеличении личного состава

Глава Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов заявил о двухкратном увеличении численности личного состава Росгвардии с момента ее основания. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Золотова, в ведомстве задумываются о подготовке к пополнению, поскольку после создания силовой структуры численность личного состава увеличилась почти что вдвое. Он отметил, что «офицеров надо готовить с самого юного возраста». В качестве примера такой подготовки Золотов привел Московское президентское кадетское училище имени Шолохова. В этом учебном заведении кадеты проходят программу военной подготовки, помимо общего образования. Также там проходят встречи со специалистами из рядов Росгвардии. Это делается, по словам Золотова, для того чтобы кадеты «в самом начале своего пути могли выбрать профессию для будущего и для защиты Отечества».
Ранее, 19 мая, стало известно о том, что Росгвардия планирует заняться обучением IT-специалистов для «определенного мониторинга соцсетей». Специалисты будут заниматься предотвращением преступлений наподобие нападения боевиков на 141-й полк Росгвардии 24 марта 2017 года в станице Наурской в Чечне.
При нападении боевики использовали огнестрельное оружие и носили муляжи поясов смертников. Боевые группы напавших на полк Росгвардии управлялись дистанционно «с использованием определенных информационных каналов, которые передавались по линии соцсетей». В результате атаки погибли шесть бойцов Росгвардии. Нападавшие боевики были ликвидированы.