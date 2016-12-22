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Путин поздравил Рухани с победой на выборах президента в Иране
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14:06
Путин поздравил Рухани с победой на выборах президента в Иране

Президент России Владимир Путин поздравил Хасана Рухани с победой на выборах президента Исламской Республики Иран. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме к Рухани Путин подтвердил готовность к совместной работе и дальнейшему развитию российско-иранских отношении.

Также Путин выразил уверенность в успешной реализации договоренностей о поддержке стабильности и безопасности на Ближнем и Среднем Востоке. Договоренности между двумя странами были достигнуты в том числе и в ходе официального визита Хасана Рухани в Россию 28 марта 2017 года.

Ранее МВД Ирана сообщило о лидерстве Хасана Рухани на выборах президента. Об этом стало известно после подсчета 25 млн бюллетеней. По словам вице-министра внутренних дел Ирана Али Асгара Ахмади, в голосовании приняли участие 40 млн человек, а явка на выборах составила 70%. За Рухани проголосовали 14,619 млн человек. Его конкурента, Эбрахима Раиси, поддержали 10,125 млн человек.

По данным источника агентства Reuters, по результатам подсчета 37 млн бюллетеней за Рухани проголосовали 21,6 млн человек, в то время как за Раиси — 14 млн человек.

Также в президентских выборах Ирана участвовали бывший вице-президент страны Мостафа Хашеми-Таба и Мостафа Ака-Мирсалим из партии «Исламская коалиция». Хотя Рухани сохранял лидирующие позиции на протяжении всей выборной компании, его главным конкурентом считался Раиси.

68-летний Хасан Рухани в течение 20 лет занимал различные посты в парламенте Ирана и государственных структурах страны. 56-летний Эбрахим Раиси в 2014-2016 годах занимал пост генерального прокурора Ирана. Раиси поддерживают верховный лидер Ирана Али Хаменеи и Корпус стражей исламской революции (КСИР). 

Теги
Россия, Владимир Путин, Иран, Хасан Рухани
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