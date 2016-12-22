Против воспитательницы детсада завели дело по статье «истязание детей»

Следственный комитет по Иркутской области завел уголовное дело на воспитателя детского сада №71 города Ангарска. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Женщину подозревают в совершении преступления по п. г ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица). Следствие обнаружило сообщение в СМИ о том, что воспитательница заклеила детям рты скотчем и выложила в социальные сети фото одного из подопечных в таком виде.

В разговоре со следователями воспитательница объяснила свое поведение тем, что хотела в процессе игры установить тишину в группе. Ранее, 18 мая 2017 года, стало известно о том, что после информации об инциденте женщина была уволена из детского сада.

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль проверку информации по факту издевательств над детьми в детском саду Ангарска.