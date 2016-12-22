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Порошенко сообщил об отправке «на передовую» Донбасса танков Т-80
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Порошенко сообщил об отправке «на передовую» Донбасса танков Т-80
Политика, 12:58
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Порошенко сообщил об отправке «на передовую» Донбасса танков Т-80

Украина направит десантникам «на передовую» в Донбасс танки Т-80. Об этом президент республики Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

«Очередная партия красавцев танков Т-80 будет отправлена Воздушно-десантным войскам Украины на передовую!» — объявил глава государства, добавив, что власти страны продолжают работать «для укрепления обороноспособности» Украины.

Какое именно количество танков будет направлено в Донбасс, а также когда они прибудут к месту назначения,​ Порошенко не уточнил.

При этом ранее, 17 мая, министр обороны республики Степан Полторак заявил, что Киев не намерен восстанавливать контроль над отдельными районами Донбасса с помощью военной операции.

«Мы не рассматриваем вопрос решения проблемы захвата территории Донецка и Луганска военным путем», — отмечал тогда глава военного ведомства, анонсируя однако несколько «важных» решений правительства и президента Украины для возвращения в состав страны самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. О конкретных мерах, которые будут предприняты для этого Киевом, Полторак не сообщал.

Теги: Донбасс , Петр Порошенко , танки
Главное
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