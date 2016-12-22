В Подмосковье завели уголовные дела по факту хищений из «Инвалидов войны»

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела по факту хищения бюджетных средств из общественной организации «Инвалиды войны». Эту информацию ТАСС предоставили в пресс-центре МВД, напомнив, что после этого в организации был проведен ряд обысков.
«В производстве следственной части главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области находятся уголовные дела, возбужденные по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) УК РФ», — пояснил представитель ведомства, добавив, что эти производства были возбуждены по факту хищения и растраты бюджетных денежных средств.
В связи с этим, по информации пресс-службы министерства, «с целью отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовных дел» в организации 27 января и 15 мая были проведены обыски.
Ранее, 16 мая, «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей «Инвалидов войны» сообщал, что обыски проходили в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Фигурантами этого производства, как отмечало издание, являлись должностные лица санатория Центр восстановительной медицины им. М.А.Лиходея и учредителя центра — организации «Инвалиды войны». Следователи, по информации «Коммерсанта», полагали, что сотрудники санатория и члены организации потратили 2,3 млн руб. бюджетных денег на ремонт двух квартир в Москве.