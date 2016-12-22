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Киев заявил о запрете на въезд 40 российским артистам из-за Крыма
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12:11
Киев заявил о запрете на въезд 40 российским артистам из-за Крыма

Власти Украины запретили въезд для 40 российских артистов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу Государственной пограничной службы Украины Виктора Назаренко.

По словам Назаренко, запрет на въезд на Украину был введен из-за того, что российские артисты посещали Крым. Запрет будет действовать три года. В черный список попали Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королёва, Николай Добрынин, Людмила Артемьева.

Глава Госпогранслужбы отметил, что в 2017 году Украина запретила въезд для 2,5 тысяч иностранцев, из них — 616 граждан России. В прошлом году 5,4 тысячам иностранцев был запрещен въезд на Украину, из которых более 1,2 тысячи граждан России.

Ранее 23 апреля 2017 года Лолиту Милявскую не пустили на Украину. В городе Конотоп Сумской области певицу сняли с поезда, шедшего в Киев, и пересадили на поезд до Москвы. По ее словам, въезд на Украину для нее был закрыт из-за «посещения Керчи в 2015 году». 

Теги
Россия, Украина, Крым, российские артисты
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