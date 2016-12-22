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Politico узнал о признании отставки Флинна Трампом ошибкой
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Politico узнал о признании отставки Флинна Трампом ошибкой
Политика, 11:59
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Politico узнал о признании отставки Флинна Трампом ошибкой

Президент США Дональд Трамп признал, что отставка советника по национальной безопасности Майкла Флинна была ошибкой. Об этом он, как пишет Politico, еще в феврале сообщил нескольким помощникам и друзьям.

С этого времени Трамп, как рассказали собеседники издания, стал одержим мыслью защитить Флинна в рамках расследования о его связях с Россией, заявляя своему ближайшему окружению, что его экс-советник был «хорошим человеком». В спорах о Флинне глава США, в частности, как рассказали источники газеты, использовал четкие формулировки, описанные в отчетах бывшего главы ФБР Джеймса Коми. Сотрудникам Белого дома американский лидер, как уточняет Politico, также заявил, что хотел бы, чтобы расследование по делу Флинна прекратилось.

Также американский лидер, по словам близких ему людей, время от времени сомневаются в своих решениях даже после того, как они были приняты. Так, губернатору Нью-Джерси Крису Кристи, Трамп, как замечает Politico, ранее заявлял, что он все еще рассматривает его кандидатуру на должность министра труда, даже после того, как он публично объявил, что на этот пост собирается назначить Александра Акоста. А бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани, глава США в личной беседе, по информации издания, сообщал, что тот может стать генпрокурором уже после того, как предложил эту работу Джеффу Сешнсу.

Ранее, 17 мая, о том, что Трамп в феврале просил Коми прекратить расследование в отношении Флинна со ссылкой на служебную записку бывшего главы ФБР сообщала газета The New York Times. «Я надеюсь, что вы видите способ оставить это [расследование], позволить Флинну уйти», — приводились в тексте слова Трампа.

Люди Трампа: кто влияет на решения президента США

Флинна американский лидер, как писал прежде Bloomberg, считал близким приятелем, однако у политика не сложились отношения с вице-президентом Майком Пенсом. Конфликты с последним у политика, по данным агентства, возникли из-за того, что Флинн скрыл информацию о своих беседах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В отставку Флинн был отправлен 14 февраля.

Теги: увольнение , Майкл Флинн , Дональд Трамп
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