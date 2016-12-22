В центре Москвы автомобиль упал в Яузу после ДТП

В центре Москвы в результате ДТП автомобиль упал в реку Яузу, четыре человека пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, ДТП произошло в районе дома № 13 на набережной Академика Туполева. Столкнулись легковые автомобили KIA и Toyota. В результате аварии автомобиль KIA упал в реку Яузу. Пострадали четыре человека, двое из них — дети.

Автомобиль BMW в результате столкновения с легковым автомобилем Mazda 7 апреля 2017 года затонул в пруду на юго-востоке Москвы в районе Марьино. Авария произошла на пересечении Батайского проезда и улицы Маршала Голованова. Пострадали два человека, они были эвакуированы вертолетом в больницу № 15

После аварии автомобиль затонул в 15-20 метрах от берега пруда и погрузился на глубину около трех метров. Спасатели не смогли вытащить автомобиль краном и привлеки к спасательным работам водолазов. С их помощью затонувший BMW был поднят из водоема.