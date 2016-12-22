Посольство России в Мексике начало проверку данных об избиении россиянина

Российские дипломаты в Мексике проверяют информацию о ранении россиянина Алексея Макеева. Об этом РИА Новости сообщил консул России в Мехико Дмитрий Болбот.
По его словам, в посольстве России ждут официального подтверждения информации. На данный момент, в посольство поступают противоречивые данные о том, что россиянин пострадал и что он мог ранить гражданина Мексики.
Болбот отметил, что в России Макеев — «весьма известный персонаж» благодаря передаче «Чистосердечное признание», в которой утверждалось, что Макеев нападал на россиян и проходил принудительное лечение.
В мексиканском курортном городе Канкун сотни людей собрались возле дома россиянина Алексея Макеева после того, как он опубликовал видео на YouTube, в котором оскорблял мексиканцев. О местонахождении россиянина стало известно из его социальных сетей. Макеева заставили выйти из дома и начали избивать. Во время драки Макеев мог ранить ножом одного человека.
По словам жителя Канкуна, россиянина Александра Толмачева, Макеев дважды выстрелил в грудь гражданина Мексики. По его словам, неизвестно, выжил ли мексиканец или нет.
После того, как появилась информация о потасовке возле дома россиянина, почетный консул России в Канкуне Армина Вольперт связалась с главой федеральной полиции штата Кинтана-Роо и попросила «подтянуть» к месту происшествия сотрудников полиции. Также Вольперт связалась с Министерством иностранных дел Мексики, чтобы оно «взяло на контроль» ситуацию и защитило россиянина.