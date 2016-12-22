На Ставрополье в аварии с патрульной машиной ГИБДД погиб один человек

В Ставропольском крае в результате столкновения легкового автомобиля с патрульной машиной ГИБДД погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отдел безопасности дорожного движения Ставропольского УГИБДД.

В Нефтекумском районе Ставропольского края сотрудники ГИБДД хотели остановить автомобиль ВАЗ-2114, у которого был неисправен ближний свет фар. Водитель попытался скрыться, выехал на встречную полосу и врезался в лоб патрульной машины ГИБДД. Водитель автомобиля скончался на месте, пострадали двое пассажиров и двое сотрудников ГИБДД. Они были госпитализированы с травмами.

По информации ГИБДД, водитель ВАЗа не имел водительских прав. Он лишился их после того, как отказался проходить освидетельствование на алкогольное опьянение. Также водитель легкового автомобиля неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.