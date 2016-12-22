Поклонская заявила об отсутствии нарушений в декларациях за 2016 год

Комиссия Госдумы, которая контролирует достоверность сведений в декларациях о доходах чиновников, не нашла нарушения в документах по итогам проверки. Об этом RNS заявила председатель комиссии Наталья Поклонская.
Она сообщила, что пока заявлений в отношении каких-либо депутатов не поступало. За предоставленные сведения лично отвечает каждый чиновник. Поклонская заявила, что проблема в праве депутатов передавать акции и права управления своим родственникам.
«Но для ее решения и выяснения, есть ли там признаки состава преступления или правонарушения, существуют правоохранительные органы», — считает она.
Поклонская заявила, что если при расследовании выясняется, что кто-то нарушил закон, полицейские направляют заявление в профильный комитет Госдумы, который потом рассматривает эти декларации.
Депутаты Госдумы отчитались о доходах за 2016 год в середине апреля. Самым богатым депутатом стал единоросс Андрей Палкин, он заработал 678,5 млн руб. В его собственности находится две квартиры, жилой дом и два грузовых автомобиля. Сам он сейчас проходит процедуру банкротства.
По данным деклараций, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко стал лидером по уровню дохода среди руководства администрации президента. Он заработал 85,5 млн руб., это может быть связано с его работой в компании «Росатом» до осени прошлого года. Доход оказался в 10 раз выше дохода президента страны Владимира Путина, который отчитался за 8,6 млн руб.