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Поклонская заявила об отсутствии нарушений в декларациях за 2016 год
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Поклонская заявила об отсутствии нарушений в декларациях за 2016 год
Политика, 10:57
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Поклонская заявила об отсутствии нарушений в декларациях за 2016 год

Комиссия Госдумы, которая контролирует достоверность сведений в декларациях о доходах чиновников, не нашла нарушения в документах по итогам проверки. Об этом RNS заявила председатель комиссии Наталья Поклонская.

Она сообщила, что пока заявлений в отношении каких-либо депутатов не поступало. За предоставленные сведения лично отвечает каждый чиновник. ​Поклонская заявила, что проблема в праве депутатов передавать акции и права управления своим родственникам.

​«Но для ее решения и выяснения, есть ли там признаки состава преступления или правонарушения, существуют правоохранительные органы», — считает она.

Поклонская заявила, что если при расследовании выясняется, что кто-то нарушил закон, полицейские направляют заявление в профильный комитет Госдумы, который потом рассматривает эти декларации.

Депутаты Госдумы отчитались о доходах за 2016 год в середине апреля. Самым богатым депутатом стал единоросс Андрей Палкин, он заработал 678,5 млн руб. В его собственности находится две квартиры, жилой дом и два грузовых автомобиля. Сам он сейчас проходит процедуру банкротства.

Доходное место: самые богатые семьи Госдумы Еще 6 фото
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По данным деклараций, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко стал лидером по уровню дохода среди руководства администрации президента. Он заработал 85,5 млн руб., это может быть связано с его работой в компании «Росатом» до осени прошлого года. Доход оказался в 10 раз выше дохода президента страны Владимира Путина, который отчитался за 8,6 млн руб.

Теги: Наталья Поклонская , декларации чиновников
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