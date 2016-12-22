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Кабмин одобрил многократное увеличение участков для добычи нефти и газа
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09:47
Кабмин одобрил многократное увеличение участков для добычи нефти и газа

Правительство разрешило многократно расширять границы участков, предоставляемых для добычи недр, по площади и в глубину. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Ранее, как пояснили представители правительства, допускалось только «однократное изменение границ» участка «в сторону увеличения его площади». При этом запасы полезных ископаемых за пределами этой территории не должны были превышать 20% от общих запасов. В случае превышения этой величины, как пояснили в пресс-службе, участок предоставлялся в пользование по результатам торгов.

Однако в связи с тем, что «технология освоения месторождения полезных ископаемых за период его разработки может неоднократно меняться» в документ, по информации представителей правительства, были внесены изменения.

Теперь границы участка для добычи нефти и газа, как говорится в сообщении на сайте кабмина, могут «многократного» изменяться «в сторону увеличения <...> для технологических потребностей (без прироста запасов) и по глубине (на нижележащие горизонты разрабатываемых месторождений)».

«Эти изменения обусловлены тем, что освоение нижележащих горизонтов предоставленных в пользование месторождений полезных ископаемых силами одного пользователя недр является технологически и экономически обоснованным», — пояснили представители правительства, добавив, что документом, в частности, предусматривается «возможность многократного изменения границ по площади с приростом запасов».

Однако эта мера, как уточнили в кабмине, будет действовать только «при условии сохранения общего ограничения по суммарному количеству присоединяемых запасов в размере 20%». 

Теги
газ, нефть, Правительство
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