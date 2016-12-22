СМИ узнали о 14 пострадавших при пожаре в трех домах под Вологдой

При пожаре в трех домах в Никольске Вологодской области пострадали 14 человек. Об этом «РИА Новости» рассказал источник в экстренных службах региона.

«Пострадали 14 человек, двое из них госпитализированы, 12 пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — пояснил собеседник агентства, отметив, всего в сгоревших домах находились 22 квартиры. В них, по данным источника, проживали 72 человека, в том числе 20 детей.

Возгорание в трех деревянных многоквартирных жилых домах в Никольске произошло ранее, 19 мая. Огонь, как рассказали РБК в региональном главке МЧС, перекинулся на постройки с частной бани. Тогда заместитель начальника пресс-службы ведомства сообщала об отсутствии пострадавших в результате инцидента.

Пожар, как пояснили в ведомстве, был локализован спустя полтора часа после появления сообщения о возгорании, в 11.30 мск. Его общая площадь составила 1 тыс. кв. м.​

Как рассказала РБК жительница Никольска и очевидица пожара, Анна, к моменту, когда она приехала к месту пожара, «три дома уже почти сгорели». Возгорание, по ее словам, «по началу жители тушили сами». «При этом пожарные приехали быстро, но из-за ветра огонь перекинулся на другие дома», — уточняла собеседница РБК.